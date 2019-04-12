Аяз Гулиев: «Мне очень стыдно перед болельщиками «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев сделал важное заявление. Оно касалось дорожного конфликта.

«Я повел себя агрессивно и признаю свою вину. Хочу еще раз принести извинения пострадавшему. А еще прошу прощения у родного клуба, который воспитывал во мне совсем другие принципы. И у болельщиков красно-белых, перед которыми мне сейчас очень стыдно… Эта история станет для меня уроком на всю жизнь!», — заявил футболист.

Напомним, Гулиев стал участником конфликта, произошедшего на дороге. Во время инцидента хавбек сломал нос американцу.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт «Спартака»