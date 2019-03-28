«ПСЖ» намерен сохранить Килиана Мбаппе

Автор: Дарья Григорьева 0

«ПСЖ» постарается сохранить нападающего Килиана Мбаппе. Клуб нашел способ, как удержать игрока в команде. 

По данным СМИ, парижане готовы платить форварду зарплату в размере 40 млн евро в год, чтобы его переход в «Реал» не произошел. Примерно такую же сумму получает футболист «Барселоны» Лионель Месси. Ранее была информация, что Мбаппе может перейти в мадридский клуб в 2020 году. Кроме того «ПСЖ» планирует подписать новое соглашение и с нападающим Неймаром.

Напомним, в нынешнем сезоне чемпионата Франции 20-летний форвард провел 23 матча, забил 26 мячей и сделал 10 голевых передач.

Фото: Global Look Press
Источник: El Mundo

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