«Интер» заинтересовался Николя Пепе

Автор: Дарья Григорьева 0

Нападающий «Лилля» Николя Пепе вошел в сферу интересов «Интера». Итальянская команда включилась в борьбу за футболиста.  

Сообщается, «нерадзурри» уже сделали стартовое предложение в размере 60-70 млн евро. Но «Интер» не единственный клуб, который планирует подписать игрока. Он также обратил на себя внимание «Баварии», «Барселоны», «ПСЖ». По информации прессы, именно немцы являются фаворитами в борьбе за Пепе.

Напомним, в нынешнем сезоне чемпионата Франции он провел 32 матча, забил 19 мячей и сделал 14 голевых передач.

Фото: Global Look Press
Источник:  France Football

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