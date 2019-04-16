«Интер» заинтересовался Николя Пепе

Нападающий «Лилля» Николя Пепе вошел в сферу интересов «Интера». Итальянская команда включилась в борьбу за футболиста.

Сообщается, «нерадзурри» уже сделали стартовое предложение в размере 60-70 млн евро. Но «Интер» не единственный клуб, который планирует подписать игрока. Он также обратил на себя внимание «Баварии», «Барселоны», «ПСЖ». По информации прессы, именно немцы являются фаворитами в борьбе за Пепе.

Напомним, в нынешнем сезоне чемпионата Франции он провел 32 матча, забил 19 мячей и сделал 14 голевых передач.

Фото: Global Look Press

Источник: France Football