Пеп Гвардиола: «Не вижу себя тренером в 71 год»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заговорил о своем будущем. Он рассказал, когда намерен прекратить тренерскую деятельность.

«Я не вижу себя тренером в 71 год, поверьте мне, никаких вариантов. Уйду на пенсию, уверен в этом, но я хочу насладиться еще несколькими годами. Я люблю тренировать, но, думаю, для этого нужна особая энергия, а у меня не будет такой энергии в 71 год.

Придут новые поколения и идеи. Я увижу это и буду смотреть футбол до последнего дня своей жизни, потому что мне это нравится», — заявил испанский специалист.

Напомним, сегодня «горожане» сыграют с «Кристал Пэлас», который возглавляет 71-летний Рой Ходжсон.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports