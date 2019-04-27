Макс Крузе может оказаться в чемпионате Италии

Нападающий «Вердера» Макс Крузе может перебраться в Серию А. Игроком заинтересовались клубы из чемпионата Италии.

За футболистом следят «Интер» и «Рома». Сообщается, контракт форварда с бременцами истекает по окончании сезона-2018/19. Поэтому летом он может на правах свободного агента перейти в другую команду. Но есть информация, что немцы постараются сохранить Крузе, и они уже ведут с ним переговоры о продлении соглашения.

Напомним, нападающий присоединился к «Вердеру» в 2016 году. В нынешнем сезоне в Бундеслиге 31-летний игрок провел 30 матчей, забил 10 мячей и сделал девять голевых передач.

Фото: Global Look Press

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