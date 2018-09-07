Мадридский «Реал» может приобрести бразильского форварда Педро Абреу

Мадридский «Реал» заинтересован в приобретении нападающего «Флуминенсе» Педро Абреу. Бразилец выступает за клуб из Рио-де-Жанейро с 2016 года.

Этим летом 21-летний бразильский футболист заключил новое соглашение с «Флуминенсе» до 2021 года. Сумма отступных за игрока по новому контракту составляет 50 миллионов евро, однако бразильский клуб может согласиться на трансфер Педро за 20-25 миллионов евро. Также на бразильского форварда претендуют «Севилья», «Рома» и «Милан».

В нынешнем сезоне Педро стал автором 10 голов в 23 матчах чемпионата Бразилии. Абреу занимает текущую первую строчку в гонке бомбардиров чемпионата. В августе игрок был вызван в национальную команду Бразилии, однако не смог прибыть в расположение сборной из-за травмы.

Фото: Global Look Press

Источник: AS