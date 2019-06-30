«Локомотив» поборется с «Зенитом» за Маркоса Акунью

Аргентинский защитник может покинуть «Спортинг». В его услугах заинтересованы несколько российских клубов.
Лиссабонский клуб готов отпустить игрока уже этим летом. Португальцы рассчитывают продать футболиста не менее, чем за 20 миллионов евро.
Сообщается, что в приобретении аргентинца заинтересован не только «Зенит». Напомним, руководство питерской команды следит за защитником еще с января. Конкуренцию питерской команде составит московский «Локомотив».
Напомним, в прошедшем сезоне Маркос Акунья провел 30 матчей в чемпионате Португалии. В его активе 1 гол и 9 результативных передач.
Фото: Global Look Press
Источник: Record