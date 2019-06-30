«Локомотив» поборется с «Зенитом» за Маркоса Акунью

Автор: Анатолий Акулов 0

Аргентинский защитник может покинуть «Спортинг». В его услугах заинтересованы несколько российских клубов.

Лиссабонский клуб готов отпустить игрока уже этим летом. Португальцы рассчитывают продать футболиста не менее, чем за 20 миллионов евро.

Сообщается, что в приобретении аргентинца заинтересован не только «Зенит». Напомним, руководство питерской команды следит за защитником еще с января. Конкуренцию питерской команде составит московский «Локомотив».

Напомним, в прошедшем сезоне Маркос Акунья провел 30 матчей в чемпионате Португалии. В его активе 1 гол и 9 результативных передач.

Фото: Global Look Press
Источник: Record

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