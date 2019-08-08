«Тоттенхэм» намерен подписать Пауло Дибалу

Аргентинский нападающий уже сегодня может покинуть «Ювентус». 25-летний форвард близок к переходу в «Тоттенхэм».

Лондонцы близки к приобретению футболиста в трансферный дедлайн в АПЛ. Однако, в настоящий момент сделка по Дибале пока не завершена.

Тем не менее, стороны надеются, что до конца дня им удастся уладить последние детали соглашения. Отметим, что «Тоттенхэм» усилил интерес к Дибале после того, как сорвался трансфер атакующего полузащитника «Спортинга» Бруну Фернандеша. В свою очередь, недавно «Манчестер Юнайтед» принял решение отказаться от приобретения 25-летнего аргентинца.

В прошедшем сезоне Пауло провел 30 матчей в чемпионате Италии. На его счету 5 голов и 6 результативных передач.

Фото: Global Look Press

Источник: «твиттер» журналиста Дэвида Орнстейна