Подведены итоги трансферного окна в Англии

В английской Премьер-лиге завершилось летнее трансферное окно. Было выяснено, какие суммы потратили клубы на переходы футболистов.

Клубом, потратившим летом больше всех денег на покупки игроков, стал «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы потратили в общей сложности 148 миллионов евро. Напомним, «красные дьяволы» подписали защитника Харри Магуайра (80 млн. фунтов), Аарона Уан-Биссаку (50 млн. фунтов) и полузащитника Дэниэла Джеймса (18 миллионов).

Второе место в рейтинге заняла «Астон Вилла», купившая 12 футболистов на общую сумму 144,5 млн. фунтов. Третьим стал «Арсенал», подписавший игроков на 138 миллионов, включая арендованного у «Реала» Дани Себальоса.

Больше всех прошедшим летом заработал «Челси». Всего на продажах «синие» получили 213,2 млн. фунтов. Самые крупные переходы – Эден Азар в «Реал» (130 млн. фунтов) и Альваро Мората в «Атлетико» (58,3 млн. фунтов). На втором месте по прибыли расположился «Лестер». Суммарно «лисы» заработали 80 млн. фунтов. Третьим оказался «Манчестер Юнайтед» (74 миллионов).

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports