Мауро Икарди продлил контракт с «Интером»

Нападающий «Интера» Мауро Икарди заключил с итальянским клубом новое соглашение. 25-летний аргентинец выступает за «нерадзурри» с 2013 года.

По новому контракту сумма отступных равна 160 миллионов евро. Ранее в пункте об отступных игрока было указано 110 миллионов. Клуб пошел на значительное улучшение финансовых условий контракта. Икарди будет получать в «Интере» 8 миллионов евро, что почти в два раза больше его нынешней зарплаты.

Также изменился и срок действия соглашения. Новый контракт рассчитан до конца сезона-2022/23.

Икарди в прошлом сезоне стал одним из лучших бомбардиров Серии А, разделив первое место с Чиро Иммобиле. Аргентинец забил в чемпионате Италии 29 мячей.

Фото: Global look Press

Источник: Corriere dello Sport