Артур Рамос станет игроком «Барселоны» на следующей неделе

«Барселона» скоро подпишет нового игрока. Игрок «Гремио» Артур Рамос уже на следующей неделе войдет в состав каталонцев.

«Барселона» на следующей неделе официально оформит трансфер полузащитника «Гремио» Артура Рамоса.

Сумма сделки составит 30 миллионов евро, еще 9 миллионов евро будут прописаны в качестве бонусных выплат за достижения Артура в составе сине-гранатовых.

Игрок прибудет в столицу Каталонии не позднее ближайшей пятницы и будет доступен Вальверде с первого же дня предсезонной подготовки клуба, которая стартует 11 июля.

Фото: твиттер Артура Рамоса

Источник: Sport.es