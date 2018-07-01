Артур Рамос станет игроком «Барселоны» на следующей неделе

Автор: Тимофей Поршнев 0

Arthur Ramos

«Барселона» скоро подпишет нового игрока. Игрок «Гремио» Артур Рамос уже на следующей неделе войдет в состав каталонцев.

«Барселона» на следующей неделе официально оформит трансфер полузащитника «Гремио» Артура Рамоса.

Сумма сделки составит 30 миллионов евро, еще 9 миллионов евро будут прописаны в качестве бонусных выплат за достижения Артура в составе сине-гранатовых.

Игрок прибудет в столицу Каталонии не позднее ближайшей пятницы и будет доступен Вальверде с первого же дня предсезонной подготовки клуба, которая стартует 11 июля.

Фото: твиттер Артура Рамоса
Источник: Sport.es

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