Кристиан Нобоа: «Рад, что получилось сыграть»

Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа прокомментировал победу в матче 19-го тура чемпионата России с «Уфой». Для эквадорца этот матч стал первым после возвращения в строй из-за разрыва крестообразных связок колена.

«Очень рад снова выйти на поле. Иногда хотелось плакать, потому что это были тяжелые полгода, я каждый день тренировался, старался каждый день. Сегодня получилось сыграть.

Я переживал чуть-чуть, что возвращаюсь и играю в футбол на 100 процентов, что это уже не тренировка. Полгода я тренировался для матча сегодня.

Был ли страх идти в стыки после травмы? Чувствовал, что надо на сто процентов играть. А когда вышел на поле, страха не чувствовал.

«Уфа» очень хорошо оборонялась, игроки быстро возвращались назад. Знаем, что они очень хорошо играют на контратаках. Самое главное, что мы сегодня выиграли. Чувствую, что мы можем играть лучше. Есть несколько игроков, кто начинает набирать форму. В следующих играх будем лучше», – сказал Нобоа.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Зенита»