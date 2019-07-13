Премьер-лига. 1-й тур. «Ростов» обыграл «Оренбург» на домашней арене

В Ростове-на-Дону местная команда встречалась с «Оренбургом». Хозяева встречи одержали победу с минимальным счетом.
Премьер-лига. 1-й тур.
РОСТОВ — ОРЕНБУРГ — 2:1 (2:0)
Ростов-на-Дону. 13 июля.
Стадион: «Ростов Арена».
Судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург).
«Ростов»: Песьяков, Козлов (Логашов, 74), Чернов, Чистяков, Сигурдссон, Ионов, Байрамян (Зуев, 67), Еременко, Попов, Норманн, Шомуродов (Сигурдарссон, 82).
«Оренбург»: Довбня, Малых, Сиваков, Терехов, Шахов, Козлов, Афонин, Маляров (Аюпов, 73), Мишкич, Алвеш (Кулишев, 61), Деспотович.
Голы: 1:0 — Шомуродов (11), 2:0 — Ионов (42), 2:1 — Деспотович (49).
Предупреждения: Байрамян (26), Маляров (43), Сиваков (52), Норманн (54) Афонин (81).
9 (6) удары (в створ) 9 (3)
15 фолы 14
1 офсайды 0
5 угловые 0
54 % владения мячом 46
Ростовчане открыли счет уже на 11-й минуте встречи. Шомуродов замкнул головой подачу Ионова. Гол нападающего стал 500-м забитым мячом «Ростова» в чемпионатах России. Незадолго до перерыва Ионов удвоил преимущество, безукоризненно пробив в дальнюю девятку. «Оренбург» в начале второго тайма отквитал один мяч. Деспотович успешно пробил головой после навеса Малых. «Ростов» забил третий мяч, однако лайнсмен зафиксировал офсайд. Сигурдарссон также в концовке имел шанс забить, но мяч пролетел чуть выше ворот Довбни.
Фото: твиттер клуба «Оренбург»
Источник: Еженедельник «Футбол»