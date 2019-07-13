Премьер-лига. 1-й тур. «Ростов» обыграл «Оренбург» на домашней арене

Автор: Андрей Синельщиков 0

В Ростове-на-Дону местная команда встречалась с «Оренбургом». Хозяева встречи одержали победу с минимальным счетом.

Премьер-лига. 1-й тур.
РОСТОВ  — ОРЕНБУРГ — 2:1 (2:0)
Ростов-на-Дону. 13 июля. 
Стадион: «Ростов Арена».
Судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург).
«Ростов»: Песьяков, Козлов (Логашов, 74), Чернов, Чистяков, Сигурдссон, Ионов, Байрамян (Зуев, 67), Еременко, Попов, Норманн, Шомуродов (Сигурдарссон, 82).
«Оренбург»: Довбня, Малых, Сиваков, Терехов, Шахов, Козлов, Афонин, Маляров (Аюпов, 73), Мишкич, Алвеш (Кулишев, 61), Деспотович.
Голы: 1:0 — Шомуродов (11), 2:0 — Ионов (42), 2:1 — Деспотович (49).
Предупреждения: Байрамян (26), Маляров (43), Сиваков (52), Норманн (54) Афонин (81).

9 (6) удары (в створ) 9 (3)
15 фолы 14
1 офсайды 0
5 угловые 0
54 % владения мячом 46

Ростовчане открыли счет уже на 11-й минуте встречи. Шомуродов замкнул головой подачу Ионова. Гол нападающего стал 500-м забитым мячом «Ростова» в чемпионатах России. Незадолго до перерыва Ионов удвоил преимущество, безукоризненно пробив в дальнюю девятку. «Оренбург» в начале второго тайма отквитал один мяч. Деспотович успешно пробил головой после навеса Малых. «Ростов» забил третий мяч, однако лайнсмен зафиксировал офсайд. Сигурдарссон также в концовке имел шанс забить, но мяч пролетел чуть выше ворот Довбни.

Фото: твиттер клуба «Оренбург»
Источник: Еженедельник «Футбол»

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

РФПЛ. 4 тур. «Динамо» — «Амкар» — 3:0. Химки. «Арена Химки». 5 августа 2017 г.

Алексей Ионов не уйдет из «Ростова»

РПЛ. 9 тур. «Спартак» — «Ростов» — 0:1. Москва. «Открытие Арена». 30 сентября 2018 г.

Самой доходной командой для болельщиков в этом сезоне РПЛ стал «Енисей», а самой сенсационной — «Ростов»

Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз пребывает в расположении «Ростова»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 