Златан Ибрагимович может перебраться в МЛС или Китай в марте

Стало известно, где продолжит карьеру Златан Ибрагимович. Предполагается, что швед может покинуть Англию уже в марте.
Форвард «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович, который по окончании сезона может стать свободным агентом, получил предложения из американской МЛС и чемпионата Китая, где сезон начинается в марте.
В английском клубе хотели бы сохранить 36-летнего шведа по крайней мере до лета. Вместе с тем в «МЮ» полагают, что Ибрагимович не будет продлевать контракт.
Фото: Global Look Press
Источник: Yahoo