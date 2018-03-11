Премьер лига. 22-й тур. «Спартак» одержал домашнюю победу над «СКА»

«Спартак» одержал домашнюю победу над «СКА». Победный гол забил Фернандо на последней минуте.

Премьер лига. 22-й тур.

СПАРТАК — СКА-ХАБАРОВСК — 1:0 (0:0)

Москва. 11 марта.

Стадион: «Открытие Арена».

Судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург)

«Спартак»: Селихов, Кутепов, Максимович, Ещенко, Комбаров, Фернандо, Глушаков, Ханни (Мельгарехо, 58), Зобнин (Самедов, 58), Промес (Педро Роша, 78), Луис Адриано.

«СКА-Хабаровск»: Довбня, Макаров, Тубич, Карпов, Самсонов (Карасев, 46), Димидко, Никифоров, Кабутов, Канунников, Баляйкин (Махатадзе, 71), Секульски (Маркович, 46).

Голы: 1:0 — Фернардо (90).

Предупреждения: Промес (27), Самсонов (35), Фернандо (90).

Незабитый пенальти: Промес (29).

11 (5) удары (в створ) 15 (7)

10 фолы 18

8 угловые 5

0 офсайды 1

56% владения мячом 44%

«Спартак» был очевидным фаворитом в матче против «СКА»: москвичи борются за еврокубки, а хабаровский клуб занимает последнее место в чемпионате. Самое интересное, что «Красно-белые» имели возможность открыть счет еще в самом начале матча. Промес получил возможность пробить пенальти, но что-то пошло не по плану. Хавбек пробил в левую от голкипера сторону, но Довбня достал мяч в нижнем углу. К тому же, из-за перебора карточек Промес пропустит ближайшую игру против «Рубина». Статистика клубов поражает: «Спартак» не проигрывает уже 15 матчей подряд и не пропускает уже 4 игры. А вот у «СКА» не так все радужно: клуб не выиграл уже десять игр подряд. В результате москвичам удалось только на 90-й минуте забить победный гол и избежать ненужной ничьей.

Фото: Твиттер «Спартака»

Источник: Еженедельник «Футбол»