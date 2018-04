Президент «Ромы» после разгрома «Барсы» искупался с фанатами в фонтане

Президент «Ромы» Джеймс Паллотта отпраздновал вместе с болельщиками команды выход в 1/2 финала Лиги чемпионов. Команда разгромила «Барселону» (3:0) в ответном матче и прошла дальше.

#Roma president, James Pallotta, throwing himself in the fountain of Piazza del Popolo with fans going crazy 😂 pic.twitter.com/ErY9rzZuJJ

