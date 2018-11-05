Дмитрий Рыболовлев инвестировал в клуб 140 миллионов евро в год в обход правил ФФП

Владелец «Монако» Дмитрий Рыболовлев незаконно вкладывал деньги в клуб в обход правил финансового фэйр-плей. В осуществлении этой схемы 51-летнему российскому миллиардеру помогало маркетинговое агенство AIM Sport AG.

Руководитель AIM Sport AG Бернард де Роос пообещал, что в течение 10 лет «Монако» получит от спонсорской сделки 1,4 миллиарда евро (140 миллионов в год). Были задействованы офшоры в Гонконге и на Виргинских островах. По этой схеме Рыболовлев смог вкладывать деньги в клуб. Договоренность с де Роосом держалась в секрете от УЕФА.

УЕФА подверг сомнению условия данного спонсорского контракта, но в итоге стороны пришли к добровольному соглашению.

Фото: Global Look Press

Источник: NRC