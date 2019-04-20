Роман Зобнин: «При Олеге Кононове стали больше работать с мячом»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал о работе тренера Олега Кононова и принципиальных соперниках клуба. Игрок сборной России выступает за московскую команду с 2016 года.

«Ценные советы от Олега Кононова? В основном они касаются тактики. Я работал со многими наставниками, поэтому могу отметить важное изменение, которое произошло с приходом нового тренера: команда стала больше работать с мячом. Время, проводимое в спортзале, сократилось за счет работы на поле.

Самый трудный матч в чемпионате? Выделить одну игру крайне сложно. Конечно, можно вспомнить недавний матч с ЦСКА. Поражение, тем более в дерби, выбивает из колеи на несколько дней.

Это жизнь, футбол, игра. Всегда побеждать невозможно. Но нужно забывать такие матчи и двигаться вперед. Думаю, как раз ЦСКА можно назвать самым принципиальным соперником.

Сейчас игры против «Динамо» уже не являются такими особенными. В первый год после моего перехода была некая принципиальность: я играл в «Динамо» довольно долгое время, знал многих ребят. Но с тех пор в клубе слишком многое поменялось», – сказал Зобнин.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: официальный сайт «Спартака»