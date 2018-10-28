Отец Хулена Лопетеги: «Моего сына ограбили на 50 голов»

Хосе Антонио Лопетеги, отец главного тренера «Реала» Хулена Лопетеги, прокомментировал летний трансфер форварда Криштиану Роналду. 33-летний португалец минувшим летом стал игроком туринского «Ювентуса».

«Криштиану Роналду был хорош, он забивал по 50 мячей. Теперь команда лишилась выдающегося бомбардира. Что если бы пришел Неймар или еще кто-то, но никто не прибыл. Моего сына ограбили на 50 голов», – сказал отец Хулена Лопетеги.

Действующий тренер мадридского «Реала» возглавил клуб в июне 2018 года. На данный момент «Королевский клуб» занимает девятое место, имея в активе 14 очков.

Фото: Global Look Press

Источник: AS