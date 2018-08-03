«Интер» рассматривает Илкая Гюндогана в качестве альтернативы Лука Модричу

Руководство «Интера» проявляет интерес к полузащитнику «Манчестер Сити» Илкаю Гюндогану, Но приоритетом для миланского клуба по-прежнему остается покупка хавбека «Реала» Луки Модрича,

Однако нежелание мадридцев расставаться с 32-летним хорватом заставило миланский клуб переключиться на других игроков.

Трансфер Гюндогана оценивается в € 40 млн. Полузащитник перешел в «Манчестер Сити» из дортмундской «Боруссии» в 2016 году.

Его контракт с клубом будет действовать еще в течение двух лет.

В сезоне-2017/18 Илкай помог «горожанам» в 30 матчах английской Премьер-лиги, забил четыре гола и отдал результативную передачу.

Фото: Global Look Press

Источник: Tuttosport