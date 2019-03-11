Серхио Рамос: «Этот сезон – катастрофа. Игроки несут ответственность, а я как капитан – еще больше»

Капитан «Реала» Серхио Рамос сделал заявление по поводу неудачных выступлений команды в этом сезоне. Защитник перешел в мадридский клуб из «Севильи» в 2005 году.

«Футболистам нравится говорить на поле – своей игрой. Но в этом сезоне все не так. Все происходящее в последнее время – катастрофа. Я этого не скрываю, команда не скрывает. Самую большую ответственность несут игроки, а я как капитан – еще больше. Вот почему я считаю, что лучший способ ответить на все вопросы, витающие в воздухе, делать это открыто.

Конфликт с Флорентино Пересом? Такие вещи обсуждаются и решаются в раздевалке. Проблем нет, всех интересует только «Реал».

Команда всегда разговаривает в раздевалке, мотивирует друг друга и обсуждаеи конструктивные вещи. С Марсело мы все обсудили на тренировке. Это часть работы, напряжение присутствует. Но это скорее анекдот из нашей повседневной жизни. Марсело мне как брат. На матч с «Вальядолидом» я поехал, так как хотел быть рядом с командой, поддержать своих партнеров.

Подобные размышления вызваны невероятным разочарованием от сезона. Но если мы не останавливаемся, когда побеждаем, то не перестанем двигаться вперед и во время поражений. Мы обязаны продолжать работать и развиваться.

Нам всегда нужно помнить, что кому-то посчастливится вписать себя в историю клуба, кто-то пройдет мимо, но «Реал» всегда есть и будет «Реалом». Ни одно имя не сделало клуб легендарным – историю «Реала» писали многие.

Вместе нам нужно работать ради будущего и воплощения мечты в жизнь», – написал Рамос в твиттере.

Фото: Global Look Press

Источник: твиттер Серхио Рамоса