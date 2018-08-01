Леонардо Бонуччи согласился на понижение зарплаты на 2 млн евро, чтобы вернуться в «Ювентус»

Автор: Михаил Серебряков 0

Бонуччи

Защитник «Милана» Леонардо Бонуччи согласился на понижение зарплаты ради возвращения в «Ювентус». Прошлым летом 31-летний игрок перебрался на «Сан-Сиро» из Турина, однако теперь хочет вернуться в свою бывшую команду.

Зарплата итальянца в «Милане» составляет 7,5 миллионов евро в год, в «Ювентусе» он согласился на оклад в размере 5,5 миллионов.

Ранее стало известно, что клубы согласовали обмен Бонуччи на Маттиа Кальдару, который переберется в «Милан».

Сделка приостановлена в связи с тем, что форварда «Ювентуса» Гонсало Игуаина, который также должен перейти в «Милан», не устраивают некоторые детали трансфера.

По последним данным, стороны рассчитывают уладить все разногласия и финализировать сделку до сегодняшнего вечера.

Фото: Global Look Press
Источник:   Football Italia

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Леонардо Бонуччи

Дженнаро Гаттузо подтвердил, что Леонардо Бонуччи покинет «Милан»

Бонуччи

Леонардо Бонуччи вернется в «Ювентус» в обмен на Кальдару и аренду Игуаина

Гонсало Игуаин

«Милан» предложил Гонсало Игуаину 4-летний контракт с зарплатой 4,5 миллиона евро в год

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 