Шкодран Мустафи показал «албанского орла» после гола

Автор: Михаил Серебряков 0

Мустафи

Защитник «Арсенала» Шкодран Мустафи открыл счет в матче чемпионата Англии с «Кардиффом». После этого он продемонстрировал жест, изображающий «албанского орла».

На 11-ой минуте Джака выполнил подачу с углового, и защитник «канониров» Мустафи головой переправил мяч в ворота.

Немецкий защитник албанского происхождения повторил жесты игроков сборной Швейцарии Гранита Джаки и Джердана Шакири в матче с Сербией (2:1) на ЧМ-2018.

За это игроки были оштрафованы ФИФА на десять тысяч швейцарских франков каждый. Оба футболиста являются косовскими албанцами по происхождению.

Орел является символом Албании, эта птица изображена на флаге страны.

Фото: Global Look Press
Источник: «Спорт-экспресс»

 

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Арсен Венгер

Арсен Венгер: «22 года в одном клубе – возможно, моя главная ошибка»

Кингсли Коман: «У меня не было никаких контактов с «Арсеналом»

Дембеле

Усман Дембеле близок к переходу в «Арсенал».«Барселона» хочет получить в обмен Аарон Рэмси

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 