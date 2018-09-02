Шкодран Мустафи показал «албанского орла» после гола

Защитник «Арсенала» Шкодран Мустафи открыл счет в матче чемпионата Англии с «Кардиффом». После этого он продемонстрировал жест, изображающий «албанского орла».
На 11-ой минуте Джака выполнил подачу с углового, и защитник «канониров» Мустафи головой переправил мяч в ворота.
Немецкий защитник албанского происхождения повторил жесты игроков сборной Швейцарии Гранита Джаки и Джердана Шакири в матче с Сербией (2:1) на ЧМ-2018.
Albanian Eagle celebration, inject it. pic.twitter.com/PAjSouavlP
— Pádraig (@afcpadraig) September 2, 2018
За это игроки были оштрафованы ФИФА на десять тысяч швейцарских франков каждый. Оба футболиста являются косовскими албанцами по происхождению.
Орел является символом Албании, эта птица изображена на флаге страны.
Фото: Global Look Press
Источник: «Спорт-экспресс»