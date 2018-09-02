Шкодран Мустафи показал «албанского орла» после гола

Защитник «Арсенала» Шкодран Мустафи открыл счет в матче чемпионата Англии с «Кардиффом». После этого он продемонстрировал жест, изображающий «албанского орла».

На 11-ой минуте Джака выполнил подачу с углового, и защитник «канониров» Мустафи головой переправил мяч в ворота.

Немецкий защитник албанского происхождения повторил жесты игроков сборной Швейцарии Гранита Джаки и Джердана Шакири в матче с Сербией (2:1) на ЧМ-2018.

За это игроки были оштрафованы ФИФА на десять тысяч швейцарских франков каждый. Оба футболиста являются косовскими албанцами по происхождению.

Орел является символом Албании, эта птица изображена на флаге страны.

Фото: Global Look Press

Источник: «Спорт-экспресс»