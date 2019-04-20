Хоккей. Впервые в истории НХЛ победители конференции выбыли в первом раунде Кубка Стэнли

«Калгари Флэймз» выбыл из розыгрыша Кубка Стэнли, уступив в серии первого раунда «Колорадо Эвеланш». В серии канадский клуб уступил со счетом 1:4.

Таким образом, из плей-офф вылетели обе команды, занявшие первые места в конференциях по итогам регулярного чемпионата.

«Калгари Флэймз» заняли первое место в Западной конференции, а победитель Восточной «Тампа-Бэй» ранее проиграл серию «Коламбусу» со счетом 0:4. «Лайтнинг» одновременно являются чемпионами регулярного сезона НХЛ.

Это первый случай в истории лиги, когда при схеме розыгрыша плей-офф в двух отдельных конференциях (ранее – дивизионах) обе команды, занявшие первые места в них в регулярном чемпионате, вылетели в первом раунде.

Фото: Global Look Press

Источник: TSN Stats Centre