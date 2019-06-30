Уэйн Руни: «Ван Гал – лучший тренер из всех, с кем я работал»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» рассказал, кого считает лучшим тренером в своей карьере. Луи ван Гал оказался с большим перевесом впереди.

Несмотря на короткое время пребывания ван Гала в Англии, Руни назвал голландца лучшим тренером в своей карьере. «Луи ван Гал с большим отрывом лучший тренер из всех, с кем я работал. Это сто процентов», – сказал Руни.

«Его тактические познания, методы подготовки и внимание к мельчайшим деталям были невероятными. Меня это восхищало в нем. До этого я никогда не обращал внимание на подобное. Ван Гал знает, что его методы работы тяжелы для футболистов. Я говорил ему об этом в свое время, мы обсуждали это вместе», – отметил Уэйн.

«Мне жаль, что все в итоге так сложилось. Но одно я знаю точно – я многому научился у него, и эти уроки пригодятся мне, когда я стану тренером», – заключил футболист.

Напомним, Ван Гал тренировал «Манчестер Юнайтед» с 2014 по 2016 год. Голландец привел команду к победе в Кубке Англии.

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Mirror