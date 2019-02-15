Франк Рибери может продлить контракт с «Баварией»

Автор: Дарья Григорьева 0

Полузащитник «Баварии» Франк Рибери поделился мыслями о возможном продлении контракта с мюнхенским клубом. Есть вероятность, что хавбек останется в команде.

«Я провел в Мюнхене треть своей жизни и две трети профессиональной карьеры. Это кое-что да значит. Ведь такое долголетие в нынешнем футболе встречается все реже и реже.

Посмотрим, что будет в ближайшие недели. Мы проведем переговоры с руководством клуба и моим агентом, все вместе. Хочу остаться в «Баварии», если я могу приносить пользу», — заявил футболист.

Напомним, что Рибери перешел в мюнхенский клуб в 2007 году. В нынешнем сезоне 35-летний игрок провел 14 матчей, забил четыре мяча и сделал одну голевую передачу.

Фото: Global Look Press
Источник: L’Equipe

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