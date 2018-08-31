Защитник «Спартака» Илья Кутепов успешно перенес операцию по устранению паховой грыжи. Об этом сообщил руководитель медицинского штаба красно-белых Михаил Вартапетов.

«Операция прошла без технических сложностей. В понедельник Илья вернется в Москву. Ему предписано 20 дней полного покоя, после чего начнется процесс реабилитации. На полное восстановление футболиста потребуется около двух месяцев с момента операции», — заявил Вартапетов.

Операция проходила в Риме. Напомним, после ЧМ-2018 25-летний защитник не выходил на поле в официальных встречах.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: официальный сайт «Спартака»