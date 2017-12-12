Валерий Непомнящий: «Дзюбе надо срочно уходить из «Зенита»

Известный российский тренер Валерий Непомнящий поделился мнением о ситуации с Артемом Дзюбой, у которого дефицит игровой практики в «Зените». Специалист работал в свое время в «Томи» с форвардом.

«Я ему очень советую поменять команду, если появится возможность. Надо это делать срочно. Очевидно, что он проигрывает конкуренцию.

С одной стороны, Артему требуется вызов, он должен всегда что-то доказывать. Но с другой, ему нужно и внутреннее спокойствие, понимание того, что он игрок стартового состава. Когда его то выпускают, то убирают – это страшно нервирует, и он играет ниже своего уровня. Очевиден психологический надлом, и отсюда появляются болячки.

Моя рекомендация — уйти в аренду и там поиграть, а иначе он проскочит мимо чемпионата мира», — сказал Непомнящий в эфире программы «Футбол России».

Фото: Global Look Press

Источник: телеканал «Россия 24»