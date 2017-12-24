Хуан Мата посвятил гол в ворота «Лестера» детям из Мумбая

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата объяснил свой жест после дубля в матче 19-го тура АПЛ с «Лестером» (2:2). Испанец на камеру выполнил традиционное индийское и тибетское приветствие – намасте.

«Я сделал это, потому что, когда дети из фонда OSCAR, с которым мы сотрудничаем в фонде Common Goal, навестили меня на «Олд Траффорд» (в октябре), они попросили меня так отпраздновать гол для них.

После первого гола я этого не сделал, потому что нам нужен был еще один мяч. А после дубля я подумал о них, и этот гол посвятил этим ребятишкам из Мумбая», – сказал Мата.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Манчестер Юнайтед»