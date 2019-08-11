Средний возраст стартового состава «МЮ» меньше всех в первом туре АПЛ

В эти выходные в Англии официально стартовал новый сезон. Стартовый состав «Манчестер Юнайтед» оказался самым молодым среди всех участников.

В 1-ом туре Премьер-лиги «красные дьяволы» у себя дома принимали «Челси». Встреча завершилась крупной победой хозяев со счетом 4:0.

Примечательно, что cредний возраст стартового состава «МЮ» составил 24 года и 227 дней. Это наименьший показатель среди всех команд английского чемпионата.

Во встрече на стадионе «Олд Траффорд» голы забивали нападающие Маркус Рэшфорд (18, 67) и Антони Марсьяль (65). Еще один гол на счету новичка команды — Дэниеля Джеймса (81).

Фото: Global Look Press

Источник: Opta Sports