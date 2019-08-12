Жоау Мариу близок к переходу в «Монако»

Португальский хавбек может покинуть «Интер» в это трансферное окно. 26-летним полузащитником интересуется «Монако».

Полузащитник миланской команды Жоау Мариу может продолжить карьеру во французской Лиге 1. Руководство монегасков хочет пригласить в клуб атакующего хавбека.

Отметим, что на Мариу также претендуют «Вильярреал», «Сельта», «Байер» и «РБ Лейпциг». Эти клубы готовы сохранить нынешнюю зарплату игрока в размере 3 миллионов евро в год.

В прошедшем сезоне Жоау провел 20 матчей в чемпионате Италии. На его счету 1 гол и 2 результативные передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: Sport Mediaset