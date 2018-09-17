Франческо Тотти предлагают возобновить карьеру

Бывший форвард «Ромы», а ныне директор римского клуба Франческо Тотти может возобновить карьеру. Он получил предложение от клуба из Австралии.

Австралийский полупрофессиональный клуб «АПИА Тайгерс» предлагает 41-летнему итальянцу провести 26 сентября один матч – в рамках 1/4 финала Кубка страны с «Аделаида Юнайтед».

Ожидается, что Тотти вместе с другим знаменитым игроком «Ромы» Джузеппе Джаннини в ближайшее время прибудут на Зеленый континент в качестве послов клуба для проведения мероприятий в одной из академий Сиднея.

Напомним, что футболист завершил карьеру в 2017 году.

Фото: Global Look Press

Источник: Goal.com