Франческо Тотти предлагают возобновить карьеру

Бывший форвард «Ромы», а ныне директор римского клуба Франческо Тотти может возобновить карьеру. Он получил предложение от клуба из Австралии.
Австралийский полупрофессиональный клуб «АПИА Тайгерс» предлагает 41-летнему итальянцу провести 26 сентября один матч – в рамках 1/4 финала Кубка страны с «Аделаида Юнайтед».
Ожидается, что Тотти вместе с другим знаменитым игроком «Ромы» Джузеппе Джаннини в ближайшее время прибудут на Зеленый континент в качестве послов клуба для проведения мероприятий в одной из академий Сиднея.
Напомним, что футболист завершил карьеру в 2017 году.
Фото: Global Look Press
Источник: Goal.com