Хосеп Гвардиола: у «Манчестер Сити» нет цели выиграть второй кряду титул АПЛ

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отметил, что его команду пока рано считать главным фаворитом английской Премьер-лиги в сезоне-2018/19. По его мнению, команде нужно думать не об трофее, а о ближайших соперниках в чемпионате.

«Я живу с этим уже девять лет. Это происходит каждый сезон, за исключением первого, когда я только присоединился к «Барселоне».

У нас нет цели выиграть титул Премьер-лиги второй раз подряд. Сейчас наша цель — матч с «Арсеналом». В апреле и мае посмотрим, какого уровня нам удастся достичь.

Я не сосредоточен на втором чемпионстве кряду. Если будем играть хорошо и продемонстрируем последовательность, как в прошлом сезоне, у нас будет шанс повторить успех», — сказал Гвардиола.

Напомним, в сезоне-2017/18 «Манчестер Сити» набрал рекордные в истории АПЛ 100 очков.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sport