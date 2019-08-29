«Динамо» купило у «Дженоа» игрока сборной Швеции

Полузащитник сборной Швеции Оскар Хильемарк перешел из «Дженоа» в «Динамо». Игрок скоро пройдет медобследование.

27-летний хавбек обошелся столичному клубу в 500 тысяч евро. Сегодня он приедет в Москву и пройдет медобследование.

Хильемарк играл в «Дженоа» с начала 2017 года с полугодичным перерывом. В прошедшем сезоне он провел 17 матчей и забил 1 гол в чемпионате Италии.

На его счету 26 игр и 2 мяча в составе сборной Швеции. Он принял участие в Евро-2016 и ЧМ-2018. На последнем турнире он дважды выходил на замену.

Фото: Global Look Press

Источник: сайт журналиста Джанлуки ди Марцио