«Динамо» купило у «Дженоа» игрока сборной Швеции

Автор: Тимофей Поршнев 0

Оскар Хильемарк

Полузащитник сборной Швеции Оскар Хильемарк перешел из «Дженоа» в «Динамо». Игрок скоро пройдет медобследование.

27-летний хавбек обошелся столичному клубу в 500 тысяч евро. Сегодня он приедет в Москву и пройдет медобследование.

Хильемарк играл в «Дженоа» с начала 2017 года с полугодичным перерывом. В прошедшем сезоне он провел 17 матчей и забил 1 гол в чемпионате Италии.

На его счету 26 игр и 2 мяча в составе сборной Швеции. Он принял участие в Евро-2016 и ЧМ-2018. На последнем турнире он дважды выходил на замену.

Фото: Global Look Press
Источник: сайт журналиста Джанлуки ди Марцио

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