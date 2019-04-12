ФК «Сумы» лишили профессионального статуса

Федерации футбола Украины (ФФУ) лишила ФК «Сумы» профессионального статуса за участие в договорных матчах. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Ранее представители ФФУ сообщили, что намерены расследовать причастность ФК «Сумы» к договорным матчам и заявили о «нулевой толерантности» к нечестной игре.

«Согласно решению КДК ПФК «Сумы» за манипулирование результатами матчей лишен профессионального статуса. Команды клуба будут исключены из всех соревнований, в которых принимают участие», — говорится в сообщении ФФУ.

Тем не менее клуб имеет право обжаловать решение КДК в течение 10 дней, поэтому футболисты «Сум» продолжат подготовку к матчу с «Днепром-1».

Фото: официальный сайт ФК «Сумы»

Источник: «Рейтинг Букмекеров»