Алексис Санчес: «В 2012-м Месси плакал после того, как не забил пенальти «Челси»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес рассказал историю из 2012 года. Игрок видел, как нападающий «Барселоны» Лионель Месси плакал после незабитого пенальти в полуфинале Лиги чемпионов против «Челси» в 2012 году.

«Думаю, что футбол спасает многих людей. Он может дать вам жизнь в роскоши, но люди не видят всех стараний, которые происходят за полем.

Это может означать, что вы не видите свою семью, пропустили день рождения матери или детей.

Игрок может плакать во время игры, если проиграет финал. В раздевалке «Барселоны» после игры с «Челси» увидел, что Лео плачет. Это потому, что игроки так много требуют от себя. Люди этого не видят.

Иногда люди говорят такие вещи, как «он слишком много о себе возомнил» или «он изменился». Вы покупаете дорогую машину, и люди говорят, что вы хвастаетесь.

Я многому научился со временем и с опытом, который получил. Нельзя угодить всем. Всегда будет один или два человека, кто недоволен. Я многому научился в футболе: я люблю футбол. Мне нравится то, что я делаю, и я просто стараюсь быть счастливым», – сказал Санчес.

Фото: Global Look Press

Источник: Goal