Иско: «Пике нормально воспринимает свист в свой адрес»

Автор: Лидия Дидык 0

Херард Пике

Полузащитник сборной Испании Иско рассказал о давлении болельщиков национальной команды на Жерера Пике. Игрок «Реала»  уверен, что защитник нормально воспринимает реакцию фанатов.

«Очень жаль, что сборной Испании приходится все это испытывать на себе. Не стоит смешивать политику и футбол.

Пике подвергается серьезному давлению. В сборной все понимают, насколько он важен для нас. Он играет за сборную 15 лет, и его верность национальной команде никогда не ставилась под сомнение.

Люди могут свистеть и говорить, что хотят. Он нормально воспринимает все происходящее», – сказал Иско.

Фото: Global Look Press
Источник: Marca

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