Экс-игрока «Барселоны» подозревают в связях с наркобизнесом

Автор: Алена Груздева 0

Экс-футболист «Барселоны» и действующий игрок мексиканского «Атласа» Рафаэль Маркес обвиняется в пособничестве наркобизнесу. Эти обвинения 38-летнему защитнику предъявило Министерство финансов США.

Предполагается, что Рафаэль Маркес помогает другому гражданину Мексики, Раулю Флоресу Эрнандесу, скрываться от правосудия и заниматься наркотрафиком. На данный момент футбольная школа Маркеса, его благотворительный фонд, а также 21 персона и 41 компания были внесены в особый список Департамента казначейства, а все их операции заморожены.

Сам Рафаэль Маркес отрицает все обвинения и опровергает свою связь с наркотической деятельностью.

Фото: Global Look Press
Источник: The New York Times

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