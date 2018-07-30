«Реал» предложил «Челси» 100 млн фунтов за Тибо Куртуа и Виллиана

Голкипера «Челси» Тибо Куртуа и атакующий полузащитник Виллиан интересны «Реалу». Мадридский клуб предложил за двух футболистов лондонского клуба 100 миллионов фунтов.

«Челси» серьезно рассматривает это предложение. По информации СМИ, англичане не намерены отпускать Куртуа, пока не найдут ему замену, поэтому переговоры с «Реалом» приостановлены.

Если клуб не подпишет нового вратаря, то бельгиец останется первым номером и следующим летом сможет бесплатно перейти в другую команду.

В прошлом сезоне Куртуа сыграл 35 матчей в АПЛ и пропустил 34 мяча. Виллиан в 36 играх забил 6 голов и отдал 7 результативных передач.

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Mail