«Реал» рассчитывает подписать новый контракт с Криштиану Роналду до ЧМ-2018

Мадридский «Реал» планирует продлить контракт со своим нападающим Криштиану Роналду. Срок соглашения не изменится, но произойдут изменения в зарплате.

«Реал» уведомил нападающего Криштиану Роналду о намерении подписать с ним новый контракт на улучшенных условиях. Точные данные об увеличении зарплаты 33-летнего игрока не разглашаются, однако предложение королевского клуба должно его устроить. Руководство мадридской команды рассчитывает, что новый контракт будет подписан до старта ЧМ-2018.

Сейчас Криштиану зарабатывает в «Реале» 21 миллион евро в год. Эта сумма может возрасти до 30 миллионов плюс бонусы. Срок действия соглашения при этом останется прежним – до июня 2021 года.

Фото: Global Look Press

Источник: As