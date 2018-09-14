Владимир Габулов расторг контракт с «Брюгге»

Автор: Михаил Серебряков 0

Владимир Габулов

Российский голкипер Владимир Габулов расторг контракт с бельгийским клубом «Брюгге». Об сообщает официальный сайт игрока.

«Вчера я официально расторг контракт с «Брюгге». Хочу сказать спасибо футболистам, клубу, болельщикам. Это был для меня неоценимый опыт. Чемпионство с хорошей командой, красивый город, сумасшедшая атмосфера на стадионе – о времени в «Брюгге» у меня останутся только приятные воспоминания», — прокомментировал расторжение соглашения с бельгийцами Габулов.

Игрок перешел в бельгийский клуб из тульского «Арсенала» в начале января этого года. Стороны заключили соглашение, рассчитанное на полтора года. По итогам прошедшей кампании «Брюгге» завоевал золотые медали первенства. 34-летний российский голкипер принял участие в 9 матчах, в которых пропустил 17 голов.

Ранее Габулов защищал цвета «Динамо», «Алании», ЦСКА, «Кубани», «Амкара» и «Анжи».

Фото: Global Look Press
Источник:  Официальный сайт Владимира Габулова

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