Владимир Габулов расторг контракт с «Брюгге»

Российский голкипер Владимир Габулов расторг контракт с бельгийским клубом «Брюгге». Об сообщает официальный сайт игрока.

«Вчера я официально расторг контракт с «Брюгге». Хочу сказать спасибо футболистам, клубу, болельщикам. Это был для меня неоценимый опыт. Чемпионство с хорошей командой, красивый город, сумасшедшая атмосфера на стадионе – о времени в «Брюгге» у меня останутся только приятные воспоминания», — прокомментировал расторжение соглашения с бельгийцами Габулов.

Игрок перешел в бельгийский клуб из тульского «Арсенала» в начале января этого года. Стороны заключили соглашение, рассчитанное на полтора года. По итогам прошедшей кампании «Брюгге» завоевал золотые медали первенства. 34-летний российский голкипер принял участие в 9 матчах, в которых пропустил 17 голов.

Ранее Габулов защищал цвета «Динамо», «Алании», ЦСКА, «Кубани», «Амкара» и «Анжи».

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт Владимира Габулова