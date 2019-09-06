Алексей Сорокин: «Все сообщения о финале ЛЧ-2021 в Петербурге — домыслы»

Член совета ФИФА Алексей Сорокин скептически смотрит на сообщения о месте проведения финала Лиги чемпионов в 2021 году. По его словам, Санкт-Петербург еще не получил право на решающий матч еврокубка.

Сорокин опроверг информацию о том, что финал Лиги чемпионов сезона-2020/21 пройдет в Санкт-Петербурге. Напомним, основным конкурентом «Газпром-Арены» в борьбе за розыгрыш финала является мюнхенская «Альянц-Арена».

«Про финал Лиги чемпионов запустили странную информацию, это не является правдой. Основанием стала презентация Санкт-Петербурга, которая делалась на одном из конгрессов», — сказал он.

«Однако решение будет принимать исполком УЕФА, это произойдет в Любляне 24 сентября. На данный момент все сообщения о финале Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге являются домыслами», — добавил функционер.

Тем не менее, иностранные СМИ видят в Санкт-Петербурге фаворита предстоящего голосования. При этом отмечается, что арена «Баварии», рассчитанная на 75 тысяч человек, примет финал ЛЧ-2021/22.

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС