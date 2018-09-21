Гильермо Очоа: «Хотел бы вернуться в Испанию»

Голкипер льежского «Стандарда» и сборной Мексики Гильермо Очоа признался, что не прочь вновь выступать в чемпионате Испании. Ранее он защищал цвета «Малаги» и «Гранады».

«Я бы хотел вернуться в Примеру, чтобы играть в одном из лучших чемпионатов. Есть такие планы. Надеюсь, вскоре мне это удастся. Переход в «Наполи» сорвался, потому что президент клуба не хотел меня отпускать. Он не хотел вести переговоры или отвечать «Наполи», сложно, когда решение не в ваших руках, — сказал мексиканский голкипер.

В нынешнем сезоне Очоа провел 7 матчей в чемпионате Бельгии, в которых пропустил 6 мячей. Также на его счету 4 сухие встречи.

Фото: Global Look Press

Источник: Goal.com