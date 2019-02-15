Два игрока «Манчестер Юнайтед» пропустят матчи с «Челси» и «Ливерпулем»

Автор: Поршнев Тимофей 0

Футболисты «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард и Антони Марсьяль не сыграют в ближайшее время. Футболисты пропустят матчи против «Челси» и «Ливерпуля».

Главный тренер манкунианцев Оле Гуннар Сульшер сообщил, что игроки будут отсутствовать 2-3 недели из-за травм.

Таким образом, Лингард и Марсьяль пропустят матчи против «Челси» (18 февраля) и «Ливерпуля» (24 февраля).

Оба футболиста получили повреждения в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (0:2).

Фото: Global Look Press
Источник: Sky Sports

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