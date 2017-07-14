«Вест Хэм» планирует на днях подписать Джо Харта

«Вест Хэм» намеревается в течение ближайших дней заключить сделку с Джо Хартом. Голкипер «Манчестер Сити» и сборной Англии может оказаться в новом клубе на правах аренды.

Между Хартом и «молотобойцами» обсуждаются условия годичной аренды с последующим правом на выкуп игрока «Вест Хэмом». Прошлый сезон 30-летний голкипер провел в «Торино», также на правах аренды. За это время Пеп Гвардиола подписал двух вратарей, Браво и Эдерсона, что фактически означало для Харта потерю места в стартовом составе.

Несколько ранее к «Вест Хэму» примкнул бывший одноклубник Харта, Пабло Сабалета.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports