«Вест Хэм» планирует на днях подписать Джо Харта

Автор: Алена Груздева 0

Джо Харт

«Вест Хэм» намеревается в течение ближайших дней заключить сделку с Джо Хартом. Голкипер «Манчестер Сити» и сборной Англии может оказаться в новом клубе на правах аренды.

Между Хартом и «молотобойцами» обсуждаются условия годичной аренды с последующим правом на выкуп игрока «Вест Хэмом». Прошлый сезон 30-летний голкипер провел в «Торино», также на правах аренды. За это время Пеп Гвардиола подписал двух вратарей, Браво и Эдерсона, что фактически означало для Харта потерю места в стартовом составе.

Несколько ранее к «Вест Хэму» примкнул бывший одноклубник Харта, Пабло Сабалета.

Фото: Global Look Press
Источник: Sky Sports

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