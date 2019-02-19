Ведущий «Эха Москвы» извинился за свои слова в адрес «Зенита»

Заместитель главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» и ведущий программы «Футбольный клуб» Сергей Бунтман извинился за слова в адрес «Зенита». Он также объявил о своем уходе из передачи.

11 февраля в эфире Бунтман ярко ответил на вопрос болельщика. Он крайне негативно отозвался о петербургской команде и о его фанатах.

«В прошлый раз я тут выступил. И выступление мое носило омерзительный характер. Это было не просто непрофессиональное, а антипрофессиональное выступление. Об этом я доложил главному редактору, который узнал обо всем от меня.

Я хочу принести свои извинения. Во-первых, болельщикам «Зенита», ни в чем не повинным. И хочу принести извинения всем слушателям и главное – коллегам, потому что я плюнул в нашу профессию. Абсолютно. Хочу сказать, что коллеги ни в чем не повинны. И они по какому-то недоразумению, может быть, тоже считали меня своим. Место таким выступлениям даже не особенно на трибуне, а, может быть, где-то в пабе с совершенно справедливым получением за это кружкой по башке. В этом я абсолютно уверен.

Я предупредил главного редактора, что не имею никакого права сидеть здесь с умным видом и рассуждать о футболе спокойно и объективно. Поэтому я не имею права вести «Футбольный клуб». Не буду это больше делать. Мое место на трибуне, в пабе, на диване перед телевизором. Вот туда я и отправлюсь. И о футболе я больше говорить не буду. Думаю, что вы меня поймете.

Это больше невозможно для меня, если я хочу каким-то образом сохранить отношение к профессии. То, что было в прошлый раз, – это не профессия», — заявил Бутман в эфире программы за 18 февраля.

Фото: Global Look Press

Источник: YouTube-канал «Эхо спорт»