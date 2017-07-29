Леон Горетцка: «У меня нет никакой договоренности с «Баварией»»

Полузащитник «Шальке» Леон Горецка прокомментировал слухи о переходе в «Баварию» следующим летом. Игрок не имеет никаких договоренностей с мюнхенским клубом.

«У меня нет никакой договоренности с «Баварией», это полная чушь. Понимаю, что эта тема интересует людей. Ранее уже говорил, что если приму какое-либо решение, то сообщу об этом.

Пока ничего не решено, мне нечего вам сказать. Я не определял для себя никаких дедлайнов. Решение будет зависеть от многих факторов», – сказал Горецка.

Леон Горецка в июле этого года в составе сборной Германии завоевал Кубок конфедераций.

Фото: Global Look Press

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