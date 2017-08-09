Леандро Паредес: «Мне хотелось бы выиграть все возможные трофеи с «Зенитом»

Аргентинец Леандро Паредес поделился впечатлениями от своего пребывания в новом клубе. Слова футболиста приводит пресс-служба «Зенита».

«Мои близкие сейчас со мной, поддерживают меня во всем. Жизнь вдали от них была бы гораздо тяжелее. А что касается футбола, то мне хотелось бы выиграть все возможные трофеи с «Зенитом» и со сборной Аргентины.

Мы уже немного успели погулять по улицам, посмотреть на его (Санкт-Петербург) восхитительную архитектуру. Надеюсь, зимой не будет слишком холодно, и мы тоже сможем часто выходить из дома и наслаждаться красотой Петербурга.

Приняли меня прекрасно, в команде отличная атмосфера. Я не очень хорошо знаю английский, ну а русский выучить еще времени не было, а это очень сложный язык! Так что больше всего общаюсь с испано- и италоговорящими партнерами — Кришито, Хави, Дриусси, Нобоа.», — прокомментировал Леандро Паредес свою жизнь в новом клубе и новой стране.

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС