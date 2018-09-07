Эмилиано Ригони: «Если вернусь в «Зенит», то сделаю это с большим удовольствием»

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони объяснил свои слова о нежелании возвращаться в Россию. Сейчас он играет на правах аренды в «Аталанте».

«Мои слова были неправильно интерпретированы. Я такого абсолютно точно не говорил.

Если я вернусь в «Зенит», сделаю это с большим удовольствием и буду выступать с огромным желанием за эту команду, как делал это раньше.

В клубе ко мне всегда относились хорошо и по-доброму. Я с огромным уважением относился и отношусь к людям в «Зените», которые дали мне все, что могли.

Я смотрел все матчи питерского клуба, слежу за результатами, общаюсь с одноклубниками.

Я ушел в аренду только из-за недостатка игровой практики. В «Аталанте» у меня была возможность играть. Я решил, что для моей карьеры так будет лучше на данном этапе», – сказал Ригони.

Фото: Global Look Press

Источник: «Чемпионат»