Гус Тил о «Спартаке»: «Амбиции клуба мне по душе»

Полузащитник АЗ Гус Тил, прокомментировал переход в «Спартак». Голландский хавбек уже присутствовал на матче «красно-белых» с «Динамо».

21-летний футболист остался доволен своей новой командой. «Спартак» – это клуб с огромной базой болельщиков и историей, он в сильном чемпионате и борется с «Зенитом», «Динамо», ЦСКА, «Краснодаром» и «Локомотивом». Здесь все здорово организовано, амбиции клуба мне по душе», – отметил Тил.

«Спартак» – это топ-клуб из города с 13 миллионами жителей, но у него 15 миллионов болельщиков по всей стране. Это о многом говорит, поверьте мне», – добавил Гус.

«Спартак», судя по всему, видит меня на позиции десятки. Люди в клубе хорошо меня знают и изучили благодаря тренерам в Голландии, у которых есть связи в России. Тренер посмотрел все матчи АЗ. Было очевидно, что клуб серьезно во мне заинтересован», – заключил футболист.

В прошедшем сезоне Гус Тил провел 33 матча в чемпионате Голландии. На его счету 12 голов и 5 результативных передач.

Фото: Global Look Press

Источник: De Telegraaf